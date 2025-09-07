Football Manager 26 удивил низкими требованиями к ПК несмотря на переход на Unity

Студия Sports Interactive раскрыла системные требования к Football Manager 2026, и новость порадует даже владельцев далеко не свежих ПК. Несмотря на переход на Unity и серьёзные улучшения в графике и анимации, игра не станет «пожирателем железа».
Разработчики обещают более плавные движения игроков и реалистичное поведение на поле, однако минимальные параметры для запуска выглядят почти скромно по меркам 2025 года: достаточно Intel Core i3-530, 4 ГБ оперативной памяти и даже встроенной графики вроде Intel HD 530. На жёстком диске придётся освободить 20 ГБ.
Для комфортной игры на высоких настройках подойдут куда более привычные конфигурации: Intel Core i5-9600 или Ryzen 5 2600, 12 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT.
Таким образом, Football Manager 2026 обещает эволюцию серии — лучшее изображение и технологии без того, чтобы вынуждать фанатов покупать новое «железо». Игра сохранит главный козырь франшизы: доступность.
Значит с оптимизацией просто всё нормально)
Я конечно не знаю( не играл ), но там же просто таблицы и числа... там нет симуляции матчей с 3д графикой ( наверное ) или она до ужаса упрощена так, как основной акцент идет на менеджмент, а не игру за футболистов.
П.С. Нет, там есть симуляция... я оказался не прав в этом ключе .
Представь как это все грузится, когда поставлен фейспак на 40000 игроков и мод на интерфейс, да и еще базы на расширение дивизионов
ее на базе мелкософт экселя нужно кодить, тогда и запустится ваще везде
Ну вот, уже давно существует железо под игры с хорошей графикой. А если в системках минималки 2060-3060 то в игре с большей вероятностью, оптимизации точно не будет.
писец,новость классная,ФУТБОЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ УДИВЛЯЕТ СИСТЕМНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ,плейграунд не удивляет убогими постами
Они могли бы сделать минимальные требования ещё ниже, если минимум только для 2D матчей, а 3D будет заблокировано. Многим это 3D, на которое они потратили кучу денег, нафиг не нужно.
Футбол переоценён.