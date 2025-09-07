Football Manager 26 удивил низкими требованиями к ПК несмотря на переход на Unity

ЧАТ ИГРЫ
IKarasik

Студия Sports Interactive раскрыла системные требования к Football Manager 2026, и новость порадует даже владельцев далеко не свежих ПК. Несмотря на переход на Unity и серьёзные улучшения в графике и анимации, игра не станет «пожирателем железа».

Разработчики обещают более плавные движения игроков и реалистичное поведение на поле, однако минимальные параметры для запуска выглядят почти скромно по меркам 2025 года: достаточно Intel Core i3-530, 4 ГБ оперативной памяти и даже встроенной графики вроде Intel HD 530. На жёстком диске придётся освободить 20 ГБ.

Для комфортной игры на высоких настройках подойдут куда более привычные конфигурации: Intel Core i5-9600 или Ryzen 5 2600, 12 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT.

Football Manager 26 на Unity: первый взгляд на визуальную революцию серии

Таким образом, Football Manager 2026 обещает эволюцию серии — лучшее изображение и технологии без того, чтобы вынуждать фанатов покупать новое «железо». Игра сохранит главный козырь франшизы: доступность.

askazanov

Значит с оптимизацией просто всё нормально)

1
Neko-Aheron

Я конечно не знаю( не играл ), но там же просто таблицы и числа... там нет симуляции матчей с 3д графикой ( наверное ) или она до ужаса упрощена так, как основной акцент идет на менеджмент, а не игру за футболистов.

П.С. Нет, там есть симуляция... я оказался не прав в этом ключе .

Генерал Анатолий

Представь как это все грузится, когда поставлен фейспак на 40000 игроков и мод на интерфейс, да и еще базы на расширение дивизионов

Wolfenstein

ее на базе мелкософт экселя нужно кодить, тогда и запустится ваще везде

Петюша Петюшенька

Ну вот, уже давно существует железо под игры с хорошей графикой. А если в системках минималки 2060-3060 то в игре с большей вероятностью, оптимизации точно не будет.

InkubatorKlef

писец,новость классная,ФУТБОЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ УДИВЛЯЕТ СИСТЕМНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ,плейграунд не удивляет убогими постами

The Dark Side

Они могли бы сделать минимальные требования ещё ниже, если минимум только для 2D матчей, а 3D будет заблокировано. Многим это 3D, на которое они потратили кучу денег, нафиг не нужно.

Tiger Goose

Футбол переоценён.