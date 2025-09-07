Football Manager 26 удивил низкими требованиями к ПК несмотря на переход на Unity

Студия Sports Interactive раскрыла системные требования к Football Manager 2026, и новость порадует даже владельцев далеко не свежих ПК. Несмотря на переход на Unity и серьёзные улучшения в графике и анимации, игра не станет «пожирателем железа».

Разработчики обещают более плавные движения игроков и реалистичное поведение на поле, однако минимальные параметры для запуска выглядят почти скромно по меркам 2025 года: достаточно Intel Core i3-530, 4 ГБ оперативной памяти и даже встроенной графики вроде Intel HD 530. На жёстком диске придётся освободить 20 ГБ.

Для комфортной игры на высоких настройках подойдут куда более привычные конфигурации: Intel Core i5-9600 или Ryzen 5 2600, 12 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT.

Таким образом, Football Manager 2026 обещает эволюцию серии — лучшее изображение и технологии без того, чтобы вынуждать фанатов покупать новое «железо». Игра сохранит главный козырь франшизы: доступность.