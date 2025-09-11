Football Manager 26 выйдет в ноябре с улучшенной анимацией и женским футболом

SEGA и Sports Interactive объявили, что Football Manager 26 поступит в продажу 4 ноября. Предзаказы уже открыты — цена составляет $54 (~4,8 тыс. рублей), а пополнить кошелек Steam можно прямо у нас на сайте. Владельцам Nintendo Switch придётся подождать до 4 декабря.

Разработчики выпустили новый трейлер FM26, демонстрирующий обновлённый пользовательский интерфейс. По словам команды, каждое взаимодействие с игрой стало «четким и ясным», что позволит более комфортно управлять командой и тактикой.

Football Manager 26 создаётся на движке Unity, что впервые в истории серии. Технология обеспечивает более реалистичные движения игроков, улучшенную анимацию и детализированное отображение на поле, делая матчи ещё более захватывающими.

Особое внимание уделено Английской Премьер-лиге: пользователи получат лицензированные эмблемы клубов, форму команд и официальные фотографии футболистов. Кроме того, в игру добавлен женский футбол, расширяющий возможности симулятора.

FM26 выйдет на ПК, Mac, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS и Android, с текстовым переводом на русский язык. Игроки, оформившие предзаказ, смогут получить ранний доступ за две недели до официального релиза. Новый трейлер и свежие механики делают Football Manager 26 самым амбициозным выпуском серии за последние годы.