Несмотря на отмену Football Manager 2025, серия Football Manager достигла рекордной популярности

После неожиданной отмены Football Manager 2025 многие фанаты переживали за будущее культовой футбольной серии. Однако студия Sports Interactive уверяет, что решение было правильным: дополнительное время разработки позволит сделать FM26 самым масштабным проектом в истории.

Глава студии Майлз Джейкобсон в интервью Eurogamer отметил, что интерес к серии лишь растёт. Если несколько лет назад аудитория Football Manager впервые превысила два миллиона игроков, то сейчас число пользователей достигло 19 миллионов, из которых 7,5 млн провели в игре более пяти часов.

Особую роль сыграли подписочные сервисы: Game Pass, PlayStation Plus, Apple Arcade и Netflix. По словам Джейкобсона, благодаря этим платформам количество игроков увеличилось в девять раз, а доходы — в два с половиной раза. При этом «каннибализации продаж» не произошло — основной костяк фанатов продолжает покупать игры напрямую.

Среднее время, проведённое в Football Manager 2024, составило 118 часов. И это с учётом пользователей, которые поиграли всего час и забросили проект. Без учёта «однодневных» игроков средняя цифра значительно выше.

Следующая часть, Football Manager 2026, выйдет 4 ноября и станет важным шагом для франшизы. Игра впервые будет работать на Unity, а также представит женский футбол с официальными лицензиями на такие лиги, как Women’s Super League (Англия), Frauen-Bundesliga (Германия) и Damallsvenskan (Швеция).

Релиз FM26 запланирован на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и мобильные устройства. На Nintendo Switch игра появится месяцем позже.