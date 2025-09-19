ЧАТ ИГРЫ
Football Manager 26 04.11.2025
Спорт, Футбол, Менеджер
5.4 13 оценок

Новый трейлер Football Manager 26 представляет женские футбольные команды

butcher69

Sports Interactive наконец выполняет обещание 2021 года: Football Manager 26 вводит женский футбол как полноценную часть серии. Новый трейлер демонстрирует, что женские команды и чемпионаты станут интегрированной частью игры, а внимание к деталям и реализм – на уровне мужского футбола.

Игроки смогут управлять 14 чемпионатами из 11 стран, с официальными лицензиями и командами. Благодаря многолетнему соглашению с WSL Football, игра получит лицензии Barclays Women’s Super League и Super League 2, включая фотографии футболисток, логотипы клубов и официальную форму. Sports Interactive обещает «самую большую базу данных по женскому футболу, когда-либо виденную в видеоиграх».

Разработчики учли особенности женского футбола: отдельный трансферный рынок, более короткие контракты, меньше положений о расторжении и реалистичная динамика игр. Чтобы движения на поле выглядели естественно, студия провела моушн-каптуру с реальными спортсменками, изучая прессинг, передачи, удары и празднования голов.

Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года на ПК, консолях и мобильных устройствах, предоставляя фанатам возможность погрузиться в детализированную и реалистичную симуляцию женского футбола.

Mattenheim
Иваныч из Тулы

Если там женщины не будут снимать футболки после празднования гола, то грош цена этому симулятору.

Геральт Батькович

Женский футбол это пародия на футбол

PunksPlay

Капец у нее костюм мятый. Сразу видно сильная и независимая.

The Dark Side

Потратили кучу ресурсов на режим, в который будут играть пара процентов игроков, да и то скорее запустят ради интереса, а потом забудут. Где логика? С точки зрения бизнеса это пустая трата денег.