Новый трейлер Football Manager 26 представляет женские футбольные команды

Sports Interactive наконец выполняет обещание 2021 года: Football Manager 26 вводит женский футбол как полноценную часть серии. Новый трейлер демонстрирует, что женские команды и чемпионаты станут интегрированной частью игры, а внимание к деталям и реализм – на уровне мужского футбола.

Игроки смогут управлять 14 чемпионатами из 11 стран, с официальными лицензиями и командами. Благодаря многолетнему соглашению с WSL Football, игра получит лицензии Barclays Women’s Super League и Super League 2, включая фотографии футболисток, логотипы клубов и официальную форму. Sports Interactive обещает «самую большую базу данных по женскому футболу, когда-либо виденную в видеоиграх».

Разработчики учли особенности женского футбола: отдельный трансферный рынок, более короткие контракты, меньше положений о расторжении и реалистичная динамика игр. Чтобы движения на поле выглядели естественно, студия провела моушн-каптуру с реальными спортсменками, изучая прессинг, передачи, удары и празднования голов.

Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года на ПК, консолях и мобильных устройствах, предоставляя фанатам возможность погрузиться в детализированную и реалистичную симуляцию женского футбола.