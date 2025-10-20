Разработчики Football Manager рассказали, как отмена прошлой части помогла улучшить Football Manager 26

Разработчики из Sports Interactive заявили, что отмена Football Manager 25 стала решающим шагом для улучшения качества следующей игры франшизы — Football Manager 26.

По словам дизайн-менеджера студии Энта Фарли, если бы команда выпустила прошлогоднюю часть, игра не смогла бы достичь того уровня проработки, который есть у новой версии.

«Мы бы не смогли достичь нынешнего качества, если бы выпустили FM25, — отметил Фарли. — Некоторые решения пришлось бы принять поспешно, и позже их было бы уже не исправить, а только чинить».

Он также добавил, что отмена дала студии возможность сосредоточиться на создании действительно полноценного проекта на новом движке Unity, заменившем устаревший внутренний движок Sports Interactive.

«Разочарование от отмены быстро сменилось энтузиазмом, — рассказал Фарли. — Мы поняли, что получили шанс сделать игру, которой будем гордиться. FM25 не соответствовал нашим стандартам и не предлагал игрокам достойного качества».

Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года. Открытое бета-тестирование стартует 24 октября, и весь прогресс можно будет перенести в финальную версию.