Football Manager 27 можно будет бесплатно опробовать в течение пяти дней после выхода

Sega и Sports Interactive объявили, что Football Manager 27 станет временно бесплатной на ПК сразу после запуска. С 29 октября по 3 ноября игроки смогут получить доступ ко всем режимам и возможностям футбольного симулятора без предварительной оплаты.

Бесплатный период начнётся 29 октября в 20:00 по Москве и завершится 3 ноября в то же время. По заявлению разработчиков, игроки смогут пользоваться всеми режимами и функциями, а также не будут ограничены по времени прохождения или объёму сохранённого прогресса.

По сути, это полноценная пробная версия без привычных ограничений демо. Если Football Manager 27 понравится игроку, он сможет приобрести игру и продолжить с того места, на котором остановился во время бесплатного периода.

В Sports Interactive считают, что такой запуск поможет поддержать сообщество серии. Однако решение выпустить игру бесплатно на старте может быть связано и с непростым приёмом предыдущей части. Football Manager 26 получила преимущественно негативные отзывы в Steam после двухлетнего перерыва между релизами.

Игроки критиковали FM26 за большое количество ошибок, недостаток улучшений и неудобный интерфейс. Некоторые даже советовали покупать Football Manager 24 вместо новинки. На этом фоне студии предстоит вернуть доверие аудитории, и возможность бесплатно оценить новую игру может стать одним из способов это сделать.

Впрочем, такой подход несёт и определённый риск: если разработчики не исправят проблемы, на которые жаловались поклонники серии, бесплатные пять дней могут убедить потенциальных покупателей отказаться от приобретения. Пока остаётся дождаться запуска и посмотреть, насколько Football Manager 27 отличается от предшественницы.