Football Manager 27 выйдет 10 ноября - игра получит более живые матчи и обновлённую графику

Разработчики Football Manager 27 объявили дату выхода новой части серии — игра станет доступна 10 ноября 2027 года. Вместе с анонсом разработчики показали ролик, посвящённый визуальным и геймплейным улучшениям.

Одним из главных направлений обновления станет атмосфера матчей. В Football Manager 27 появится больше вариантов моделей болельщиков, которые будут динамически реагировать на происходящее на поле. Их внешний вид также будет зависеть от региона и климата. На крупных матчах трибуны станут заметно активнее, а флаги добавят дополнительную атмосферу.

Серьёзные изменения затронут погоду и освещение. Время года теперь будет сильнее влиять на внешний вид поля и окружения, а новое изменение положения солнца позволит наблюдать, как на протяжении матча меняются тени на стадионе, игроках и окружающих объектах.

Разработчики также переработали траву и визуальные эффекты. Во время дождя газон будет выглядеть более влажным, а в зимних матчах игроки смогут перемещаться по слою снега. Всё это должно сделать матчи более разнообразными и визуально насыщенными.

Изменения коснутся и самих футболистов. Модели игроков получат более атлетичные типы тел и более выраженную мускулатуру, а волосы будут естественнее двигаться во время бега. При этом разработчики пока не раскрыли все подробности — дополнительные улучшения анимаций, поведения игроков и матчевого движка обещают представить позднее.

Помимо визуальной части, Football Manager 27 получит более удобный интерфейс, требующий меньшего количества нажатий для выполнения действий. Разработчики также обещают более насыщенный игровой мир и больше возможностей для тактического самовыражения.