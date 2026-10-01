Football Manager 27 выйдет 10 ноября - новая версия получит обновлённый интерфейс и улучшенную экосистему футбола

SEGA и Sports Interactive объявили дату выхода Football Manager 27. Новая часть популярного футбольного менеджера поступит в продажу 10 ноября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, iOS и Android. Игра также будет доступна через Game Pass.

Одним из главных изменений разработчики называют переработанный интерфейс. Он станет более лаконичным и удобным для навигации: авторы обещают меньше лишних переходов, более продуманную структуру меню и улучшенный полноэкранный режим. Дизайн также переработали с учётом масштабирования и разных способов управления.

Football Manager 27 позволит глубже настроить игровой процесс под собственный стиль. Игроки смогут изменять игровые настройки, закладки и ярлыки, а также настраивать отображение информационных плиток. Это должно сократить количество действий при работе с многочисленными элементами футбольного менеджмента.

Изменения затронут и происходящее за пределами собственного клуба. В Football Manager 27 вернутся и будут переработаны различные элементы футбольной экосистемы, включая жеребьёвки кубковых турниров, события в день закрытия трансферного окна и обновлённую новостную ленту. Дополнительные характеристики и отчёты должны помочь следить за развитием сезона и принимать решения на основе более полной информации.

До релиза Sports Interactive планирует еженедельно раскрывать новые особенности Football Manager 27.