Sports Interactive выпустила новый трейлер Football Manager 27 - игра получила "Очень положительные" отзывы в Steam

Новый трейлер Football Manager 27 получился коротким, но эмоциональным: он строится вокруг реакции игрока на удачную серию и его попыток руководить командой через крик в монитор. Разработчики отдельно отметили, что некоторые элементы интерфейса были добавлены «для целей трейлера», однако сам игровой процесс на поле показан в реальном времени — это даёт представление о том, как ведут себя футболисты и как выглядят ключевые моменты вроде пенальти.

Football Manager 27 доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S, iOS и Android. Игра развивает изменения, заложенные в Football Manager 26: обновлённый интерфейс, доработанный игровой движок и новые уровни управления. Среди нововведений — система «тактической эффективности» в тренировках, динамические кат-сцены перед матчем, улучшенные эффекты присутствия болельщиков, погоды и освещения. Отдельно студия поработала над навигацией: количество меню сокращено, а полноэкранный режим стал более интуитивным и масштабируется под разрешение экрана, не скрывая важную информацию.

В отличие от предыдущей части, получившей смешанные отзывы, новая игра принята теплее. На момент публикации средний рейтинг пользователей в Steam — «Очень положительный», 91% отзывов положительные. Перед релизом Sports Interactive также провела бесплатную предварительную версию, которая длилась до 3 ноября и заменила прежнюю бету, доступную в более дорогих изданиях.