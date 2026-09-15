For Honor можно забрать бесплатно на ПК в Ubisoft Connect до 28 сентября

Компания Ubisoft объявила о новой бесплатной раздаче в своём магазине Ubisoft Connect. До 28 сентября игроки могут навсегда добавить в библиотеку стандартное издание мультиплеерного экшена For Honor. Расширенные версии игры при этом продаются со скидкой.

Забрать игру можно через страницу проекта в Ubisoft Connect. Однако владельцам российских аккаунтов раздача недоступна: компания уже давно не работает на территории России, поэтому для получения игры потребуется учётная запись другой страны. Акция завершится 28 сентября в 16:00 по московскому времени.

For Honor вышла в 2017 году и за почти десять лет обзавелась версиями не только для ПК, но и для консолей. Проект посвящён сражениям рыцарей, самураев и викингов, а его ключевая особенность — боевая система «Art of Battle», построенная на таймингах, стойках и умении читать соперника. Ubisoft продолжает поддерживать игру: выходят патчи с новым контентом и платные дополнения. Например, недавно стал доступен набор «Battle Bundle – Y10S3» с доспехами, эмоцией и добиваниями.

Отдельно стоит отметить, что в этом году Ubisoft обновила защиту For Honor и отказалась от поддержки Linux и Steam Deck, что расстроило часть сообщества. Кроме того, компания готовит изменение в стратегии выпуска игр на ПК — в скором времени для запуска проектов в Steam может перестать требоваться установка стороннего лаунчера Ubisoft Connect.