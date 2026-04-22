For Honor 14.02.2017
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица
1 309 оценок

For Honor получит новую коллаборацию, которая точно понравится фанатам Assassin's Creed

Gutsz Gutsz

Ubisoft внезапно готовится связать многопользовательский слэшер For Honor и культовую серию игр об ассасинах. Уже завтра, 23 апреля, игра получит масштабное тематическое контентное обновление с целым арсеналом уникальных костюмов в стиле героев Assassin's Creed.

Для тех, кто соскучился по тематике Ордена, компания подготовила целый ворох знаменитых исторических убийц и даже их помощников, адаптированных под жесткую систему ближнего боя For Honor. Среди главных приобретений для коллекции выделяются сразу несколько полноценных премиальных обликов-скинов:

  • Изящная Наоэ из Assassin's Creed: Shadows пополнит ряды воителей для класса Синоби;
  • Грозный самурай Ясукэ из той же Shadows вольется в стан тяжеловесов класса Сюгоки;
  • Северный налётчик Эйвор из AC: Valhalla, достанется Берсерку;
  • Дополнит эту компанию легендарный Эцио Аудиторе.

Костюмы и снаряжение не обошлись без дополнительного забавного атрибута в духе японского сеттинга. Теперь на полях сражений появится питомец — преданный пес породы сиба-ину. Все комплекты будут доступны для покупки, как по штучно, так и в наборе. А подписчики Ubisoft+, смогут получить облики бесплатно. Появление этого тематического комплекта приурочено к запуску уже события «За кредо», сюжетным бэкграундом которого выступит программа «Эффект наследия Абстерго». Долгожданное сражение в декорациях воспоминаний тамплиеров пройдет в For Honor до 14 мая 2026 года.

С одной стороны, подобные попытки Ubisoft освежить интерес к For Honor вызывает уважение — аудитория определенно порадуется тому факту, что разработчики не только поддерживают серверы игры на плаву, но и активно выкатывают солидные апдейты, пускай и не столь часто.

С другой стороны, интересен и тайминг этого кроссовера. Уже завтра интернет должен увидеть полноценную мировую презентацию анонса ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag. Остается открытым лишь один вопрос — если Ubisoft хотели использовать это время на максимуме, то почему создатели так обидно забыли подарить геймерам пирата Эдварда Кенуэя, оставив пиратскую тематику за бортом?

Никакой однокнопочной боевки или душного RPG! В ремейке Assassin's Creed: Black Flag переработали боевую систему
Комментарии: 4
nanouser1234

офигенно, ток стали нет((