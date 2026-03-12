For Honor получит сезон "Слава" и легендарный облик для Грифона 12 марта

Ubisoft анонсировала запуск первого сезона 10-го года, который начнется 12 марта 2026 года под названием «Слава» (Glory). Главным событием станет выход легендарного облика «Пылающий глашатай» для Грифона и набор «Сказания Грифона». Сезон посвящен героям, выжившим в величайших битвах, чтобы поведать свои истории потомкам.

Ира продолжает развивать уникальную систему ближнего боя, где мастерство игрока определяет исход сражения. В роли легендарных воинов пользователям предстоит бороться за выживание в хаосе бесконечной войны. Каждая схватка в For Honor остается максимально напряженной и висцеральной.

Помимо сезонных обновлений, игрокам доступны сюжетная кампания и разнообразные сетевые режимы. Сражаться можно как в команде с друзьями, так и в одиночку против ИИ. Постоянный приток контента поддерживает динамику проекта, предлагая новые испытания спустя годы после релиза.