Копьё У Линь и дух Люй Бу: Ubisoft показала нового безжалостного героя For Honor

Ubisoft представила трейлеры нового персонажа для средневекового экшена For Honor. Бойца зовут Юрен. Новый герой присоединится к фракции У Линь и будет сражаться с помощью китайского древкового оружия цзи. Судя по первым кадрам, стиль Юрена сделает упор на контроль дистанции и тактическое давление, что может заметно разнообразить привычные дуэли и командные бои.

Юрен предстает безжалостным и исключительно искусным бойцом, чей подход к сражениям сами разработчики характеризуют как жесткий, хаотичный и откровенно эгоцентричный. В бою он владеет древковым оружием цзи, пришедшим из китайской военной традиции, и располагает набором умений, из-за которых представляет угрозу не только для противников, но и для собственной команды.

В его арсенале есть способность «Расходный материал», позволяющая восполнять здоровье и запас выносливости за счет уничтожения подчинённых. Навык «Не друг мне» отмечает союзников на радарах врагов, а смерть помеченного напарника награждает Юрен постоянным защитным барьером. Кроме того, герой усиливается с каждым павшим соратником благодаря эффекту «Последний выживший» и способен повышать входящий урон для всех участников столкновения при активации умения «Бог среди людей».

Дополнительно разработчики напомнили, что с 29 января по 5 февраля For Honor будет доступна бесплатно, а через Ubisoft Connect пробный период можно продлить до 9 февраля.