Легендарный Принц Персии вернулся в виде платного скина для For Honor

Ubisoft неожиданно вернула классического героя Prince of Persia, но не в новой игре, а через коллаборацию с For Honor. Вместо полноценного продолжения франшизы поклонники получили новый скин — The Warrior Prince - Aramusha Hero Skin — вдохновленный образом из Warrior Within.
Дополнение за 15 долларов включает облик для Арамусы, 7 дней статуса «Легенда» и 3 ящика с материалами. В описании говорится: «Поверните время вспять и примите судьбу, став Принцем-воином. Легендарные Пески Времени преобразили Болотную пустошь, ознаменовав возвращение принца-скитальца с клинками и железной волей».
Хотя многие фанаты всё еще надеются на полноценную новую игру или хотя бы на выход обещанного ремейка The Sands of Time, пока им приходится довольствоваться такими отсылками.
Оно живое ? 0_о
Нечего себе...
... И тут цирк устроили. Мало им фортнита // Александр Королёв
ну тролли жирные, куча игр про принца отменили, теперь херней страдают
Дайте новую игру или ремейк, уби! Мы дадим лучше....скинчик! Днище
там нужны ремейки трилогии, с одним нюансом, три именно Kindred Blades, а не два трона
модель принца есть, можно и ремейк warrior within делать. возможно это напоминание, что ремейк еще где-то в процессе и не мёртв
кто то делает ремейки старых игр, а кто то просто добавляет персов
С таким бы графоном warrior within, да цены б ей не было
Потрясающая контора «натуралов»
PoP 3 Kindred Blades, PoP Assassins, Pop Osiris, POP Redemption, это ещё не все