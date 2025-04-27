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For Honor 14.02.2017
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица
7.6 1 281 оценка

Легендарный Принц Персии вернулся в виде платного скина для For Honor

butcher69 butcher69

Ubisoft неожиданно вернула классического героя Prince of Persia, но не в новой игре, а через коллаборацию с For Honor. Вместо полноценного продолжения франшизы поклонники получили новый скин — The Warrior Prince - Aramusha Hero Skin — вдохновленный образом из Warrior Within.

Дополнение за 15 долларов включает облик для Арамусы, 7 дней статуса «Легенда» и 3 ящика с материалами. В описании говорится: «Поверните время вспять и примите судьбу, став Принцем-воином. Легендарные Пески Времени преобразили Болотную пустошь, ознаменовав возвращение принца-скитальца с клинками и железной волей».

Хотя многие фанаты всё еще надеются на полноценную новую игру или хотя бы на выход обещанного ремейка The Sands of Time, пока им приходится довольствоваться такими отсылками.

6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Max Rolens

Оно живое ? 0_о

Нечего себе...

2
Пользователь ВКонтакте

... И тут цирк устроили. Мало им фортнита // Александр Королёв

2
Rorschach93

ну тролли жирные, куча игр про принца отменили, теперь херней страдают

2
ZackSnyder

Дайте новую игру или ремейк, уби! Мы дадим лучше....скинчик! Днище

Rorschach93

там нужны ремейки трилогии, с одним нюансом, три именно Kindred Blades, а не два трона

Вячеслав Долматов

модель принца есть, можно и ремейк warrior within делать. возможно это напоминание, что ремейк еще где-то в процессе и не мёртв

BbIBEPT94

кто то делает ремейки старых игр, а кто то просто добавляет персов

Bakster_Bad

С таким бы графоном warrior within, да цены б ей не было

MagnanimousCecil

Потрясающая контора «натуралов»

Rorschach93

PoP 3 Kindred Blades, PoP Assassins, Pop Osiris, POP Redemption, это ещё не все