Легендарный Принц Персии вернулся в виде платного скина для For Honor

Ubisoft неожиданно вернула классического героя Prince of Persia, но не в новой игре, а через коллаборацию с For Honor. Вместо полноценного продолжения франшизы поклонники получили новый скин — The Warrior Prince - Aramusha Hero Skin — вдохновленный образом из Warrior Within.

Дополнение за 15 долларов включает облик для Арамусы, 7 дней статуса «Легенда» и 3 ящика с материалами. В описании говорится: «Поверните время вспять и примите судьбу, став Принцем-воином. Легендарные Пески Времени преобразили Болотную пустошь, ознаменовав возвращение принца-скитальца с клинками и железной волей».

Хотя многие фанаты всё еще надеются на полноценную новую игру или хотя бы на выход обещанного ремейка The Sands of Time, пока им приходится довольствоваться такими отсылками.