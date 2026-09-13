Steam вернула деньги за For Honor после четырёх отказов - игрок лишился доступа к игре на Linux и Steam Deck

Steam в итоге вернула деньги игроку в For Honor после четырёх отказов. Пользователь купил игру в июле 2025 года, когда она имела статус «Играбельно» на Steam Deck и работала на SteamOS.

Ситуация изменилась 10 сентября, когда Ubisoft отключила Easy Anti-Cheat на Linux. После этого For Honor перестала работать на Linux и Steam Deck.

Игрок четыре раза пытался оформить возврат, но Steam каждый раз ссылалась на стандартное правило — не более 14 дней с момента покупки и не более двух часов игрового времени.

После этого пользователь спросил поддержку, гарантируют ли статусы «Играбельно» и «Проверено», что игра останется доступной на Steam Deck после покупки. Прямого ответа он не получил, однако Valve предложила вернуть полную стоимость игры на кошелёк Steam в качестве «жеста доброй воли». Игрок согласился.