Ubisoft отключит поддержку Linux в For Honor 10 сентября: игра перестанет работать на Steam Deck и SteamOS

Ubisoft объявила, что с 10 сентября For Honor перестанет поддерживать Linux-платформу, в результате чего игра больше не будет запускаться на Steam Deck. Решение связано с изменением работы системы защиты от читеров Easy Anti-Cheat.

Сейчас For Honor использует Easy Anti-Cheat с включённой поддержкой Linux. Однако Ubisoft намерена отключить эту возможность, поскольку компания считает, что не может обеспечить на Linux необходимый уровень защиты для поддержания безопасной и честной игровой среды.

Чтобы усилить меры по обеспечению честной конкурентной среды, команда вводит дополнительные меры безопасности для игроков. Мы удаляем For Honor с платформы Linux, чтобы обеспечить более безопасную среду для наших игроков, поскольку не можем обеспечить эффективную защиту на этой платформе,

— заявила Ubisoft.

После отключения поддержки For Honor перестанет быть доступна на Steam Deck и других системах, использующих SteamOS и Linux. Это затронет как портативные устройства, так и Linux-версии настольных систем и Steam Machine.

При этом Ubisoft не закрывает возможность возвращения поддержки в будущем. Компания заявила, что продолжит изучать различные способы улучшения своей системы защиты от читеров на Linux и допускает повторное открытие платформы, если удастся найти подходящее решение.

Таким образом, решение Ubisoft не означает окончательного отказа от Linux. Однако начиная с 10 сентября владельцы Steam Deck и других Linux-устройств не смогут играть в For Honor, пока компания не найдёт способ обеспечить необходимый уровень защиты.

В комментариях пользователи также выражают надежду, что Ubisoft вернёт деньги тем, кто приобрёл игру для Linux и после отключения поддержки потеряет возможность в неё играть: «Надеюсь, они вернут деньги всем, кто использует Linux».