Ubisoft представила нового героя For Honor - неистовую Хатун

Компания Ubisoft готовится расширить разнообразный состав бойцов For Honor, выведя на сцену нового бойца - монголку Хатун. Этот неистовый воин, владеющий двумя турко-монгольскими саблями, вернет в игру атмосферу исторической достоверности средневекового файтинга после его недавнего научно-фантастического кроссовера.
Анонс состоялся в рамках работы над обновлением The Serpent Sword, принесшим значительные изменения в игру. The Serpent Sword уже показало свои хорошие результаты: так, количество игроков в Steam выросло до 8 735 человек, что почти вдвое больше, по сравнению с показателями прошлого месяца.
Мангольская героиня For Honor, свирепая Хатун, появится на поле боя с турко-монгольскими саблями уже 23 января. Кроме того, For Honor станет бесплатной с 23 по 30 января на Xbox и PlayStation и с 23 января по 3 февраля в Ubisoft Connect. Подробности о Хатуне и втором обновлении Y8S4 появятся 22 января в ходе стрима Warrior's Den.
Автор, немного подушню, но Khatun / Хатун это не имя персонажа, а статус женщины. Вроде жены хана у монголов или просто жена у влиятельных турков
Хюррем Хатун
ну немного странно, но в тоже время историчеси верно
Хочу увидеть как она вытаскивает эти мечи...
Монолит, оно ещё живое // Денис Лежепеков
Хороший наброс 👍
(Без иронии)
Историческая достоверность?) // Константин Данильченко
Историческая достоверность... Девушка воин из древней Монголии... Я даже не знаю как это прокомментировать... // Алексей Лютиков