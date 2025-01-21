Ubisoft представила нового героя For Honor - неистовую Хатун

Компания Ubisoft готовится расширить разнообразный состав бойцов For Honor, выведя на сцену нового бойца - монголку Хатун. Этот неистовый воин, владеющий двумя турко-монгольскими саблями, вернет в игру атмосферу исторической достоверности средневекового файтинга после его недавнего научно-фантастического кроссовера.

Анонс состоялся в рамках работы над обновлением The Serpent Sword, принесшим значительные изменения в игру. The Serpent Sword уже показало свои хорошие результаты: так, количество игроков в Steam выросло до 8 735 человек, что почти вдвое больше, по сравнению с показателями прошлого месяца.

Мангольская героиня For Honor, свирепая Хатун, появится на поле боя с турко-монгольскими саблями уже 23 января. Кроме того, For Honor станет бесплатной с 23 по 30 января на Xbox и PlayStation и с 23 января по 3 февраля в Ubisoft Connect. Подробности о Хатуне и втором обновлении Y8S4 появятся 22 января в ходе стрима Warrior's Den.