For The King II получила приключение A Mother Below и набор героев

IronOak Games выпустила крупное обновление для пошаговой тактической RPG For The King II. В него вошло бесплатное приключение A Mother Below, расширяющее историю королевства Фарул, а также платный набор персонажей Dust to Dust с двумя новыми героями — Могильщиком и Кулачным бойцом. Оба дополнения стали доступны 9 ноября 2026 года.

В A Mother Below игрокам предстоит отправиться на ежегодный турнир Fahrul Warrior, который неожиданно оказывается под угрозой из-за новой опасности. Приключение добавляет светящийся биом Everbloom Canopy, грибных противников, особые встречи в подземельях и новые награды. Среди них — наёмник Бардот, черта Pack Rat и костюм Everbloom.

Могильщик собирает души поверженных врагов и использует их для усиления способностей своего фонаря. Кулачный боец специализируется на рукопашных схватках: успешные атаки позволяют наращивать комбинации до четырёх ударов. Набор Dust to Dust также включает новое снаряжение, питомцев, черту и косметические предметы.

Обновление распространяется на всех платформах, где доступна игра: ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Nintendo Switch в списке поддерживаемых платформ не значится.