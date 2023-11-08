Несмотря на успешный запуск, For The King 2 получает множество отрицательных отзывов

Игра For The King 2, вышедшая 2 ноября, на данный момент имеет "смешанную" среднюю оценку в Steam после 3752 отзывов.

Несмотря на то, что большинству пользователей For The King 2 нравится, а количество одновременных игроков в игре, по данным SteamCharts, составляет в среднем около 15 000 человек, среди отрицательных отзывов есть и общие претензии.

Новый пользовательский интерфейс For The King 2 вызывает недовольство тех, кто утверждает, что оригинальная игра имела более интуитивно понятный дизайн. "Проверка баффов и дебаффов в середине боя - это кошмар. Проверка инвентаря - отстой. Делать что-либо во время хода другого игрока просто невозможно", - пишет один из рецензентов.

Еще одна распространенная жалоба - сложность For The King 2. Рецензент с 14 часами игры говорит, что он и его друг "попробовали Journeyman (средняя сложность) и были полностью уничтожены, не дойдя до первой крупной цели". Баланс игры — общий предмет споров: в негативных отзывах говорится о неожиданных и раздражающих скачках сложности.

Разработчики Ironoak приняли это к сведению и уже внесли изменения в баланс в исправлении1.0.15. Среди этих изменений - "смягчение" сложности учеников, "скорректированное соотношение сложности и лута" для городских квестов и "улучшенное масштабирование сложности для партий, состоящих менее чем из 4 персонажей".

Пользователи также высказывают претензии к производительности For The King 2, утверждая, что у них наблюдаются сбои, заикания и десинхронизация. К чести компании Ironoak, она активно отвечает на многие негативные отзывы, обещая в будущем внести исправления.

Более 2 000 положительных отзывов говорят о том, что в игре For The King 2 много хорошего. Саундтрек, боевые действия, новые классы и улучшенная боевка - все это заслуживает похвалы. Многие положительные отзывы также являются прямым ответом на отрицательные рецензии, в которых говорится, что смерть - это "проблема навыка" и не стоит ожидать "победы" с первого захода.