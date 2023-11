Стратегическая ролевая игра For The King 2 вышла на ПК в Steam

Curve Games и IronOak Games объявили о всемирном запуске долгожданного продолжения успешной франшизы For the King 2, разошедшейся миллионами продаж, в Steam.

Вдохновленная настольными приключениями, For The King 2 построена на чрезвычайно популярном сочетании стратегии, пошаговых боев и возможности повторного прохождения в жанре рогалик — всех основных элементах, которые сделали оригинальную игру такой любимой среди фанатов. В For The King 2 эти элементы объединяются, чтобы создать эпический новый опыт, который включает в себя самую востребованную фанатами функцию: кооперативную игру для четырех игроков.

Доступная и увлекательная для новых игроков, For The King 2 предлагает продолжение сюжетной линии для поклонников оригинала. Игра предлагает совершенно новую боевую механику и функции, множество новых биомов для исследования, прекрасно обновленный художественный стиль, новое оружие и врагов, которых нужно победить, и многое, многое другое.

От огромного количества комбинаций персонажей и предметов до процедурно генерируемых карт, квестов, добычи и событий — мир Фахрула постоянно меняется и будет постоянно держать игроков в напряжении.