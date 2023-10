Стратегическая RPG For The King 2 выйдет 2 ноября ©

Игра For The King II выйдет на ПК через Steam 2 ноября по цене 1399 рублей, объявили издатель Curve Games и разработчик IronOak Games. Предварительные заказы доступны уже сейчас по цене 1259 рублей.

"Мы, небольшая студия из тринадцати человек, очень гордимся работой, которую мы проделали над For The King II", - заявил в пресс-релизе директор студии IronOak Games Стерлинг Андерсон. "Мы много работали, разрабатывая новые геймплейные инновации, функции и системы, которые развивают успешный опыт For The King и делают его еще более приятным. Мы с нетерпением ждем, когда игроки и их друзья соберутся вместе и начнут свои приключения 2 ноября!"