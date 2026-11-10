В For The King 2 можно бесплатно играть в Steam до 12 ноября - RPG получила новое приключение

Пошаговая ролевая игра For The King 2 стала временно бесплатной в Steam. До 12 ноября включительно пользователи могут опробовать кооперативную RPG и пройти её вместе с четырьмя друзьями. Акция приурочена к выходу крупного обновления, добавившего новое приключение и дополнительный платный контент.

Главным нововведением стало бесплатное приключение A Mother Below. Оно переносит игроков в новый биом Everbloom Canopy, где предстоит столкнуться с фракцией Isospore и новым наёмником Bardot Merc. Также обновление добавляет особенность Pack Rat и костюм Everbloom.

Одновременно с бесплатным приключением разработчики выпустили Dust to Dust Character Pack. Платное дополнение включает двух новых персонажей — Gravedigger и Pugilist, спутников Pysilon и Bonnie, а также различные косметические предметы.

For The King 2 сочетает пошаговые сражения, элементы настольных игр и roguelike-механики. Игроки могут отправиться в путешествие в одиночку или объединиться в команду до четырёх человек.