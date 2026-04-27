Новый дневник разработчиков амбициозной выживалки For The Stars показывает, как устроена "живая" вселенная игры

Snail Games USA представила второй дневник разработчиков амбициозного космического выживания For The Stars, и по описанию это одна из тех игр, которые пытаются сразу «съесть» весь жанр: строительство баз, исследование планет, автоматизация и полноценная многопользовательская вселенная.

Игрокам предлагают роль исследователя, который путешествует между мирами, изучает инопланетные экосистемы и добывает ресурсы для развития аванпостов. Причём акцент сделан не только на выживании, но и на инженерии — на новых планетах предстоит строить сложные производственные цепочки с трубами, конвейерами и дронами. По сути, это смесь Factorio и No Man’s Sky, но с заявкой на AAA-масштаб.

Отдельно разработчики подчёркивают, что мир будет «живым»: уничтожение гнезда существ может вызвать цепную реакцию в экосистеме. Звучит амбициозно, хотя такие обещания в жанре уже не раз сталкивались с реальностью, где симуляция часто оказывается упрощённой.

На мой взгляд, наиболее интересная часть — это попытка объединить выживание, строительство и MMO-структуру в одной постоянной вселенной. Игроки смогут не только развиваться, но и конкурировать за территории, что добавляет элемент стратегической напряжённости.

Также заявлены кастомизируемые корабли, исследование руин древних цивилизаций и динамичные бои с инопланетными существами. Но ключевой вопрос — не в количестве систем, а в том, насколько они будут действительно работать вместе, а не существовать отдельно.

For The Stars выглядит как проект с огромными амбициями и таким же риском: либо это станет новой планкой для космических выживалок, либо очередной перегруженной песочницей, где игроку дают слишком много возможностей, но мало смысла.