Исторический момент для The Forest: онлайн игры впервые перевалил за 100 тысяч игроков

The Forest умудрилась побить собственный рекорд спустя десять лет после выхода. По данным SteamDB, в игре одновременно оказалось больше 100 тысяч человек — если быть точным, 104 938 игроков.

На самом деле игра начала набирать популярность ещё несколько дней назад, постоянно обновляя свои рекорды посещаемости. Такой внезапный всплеск интереса легко объяснить — на новогодней распродаже в Steam The Forest можно купить всего за 43 рубля.

А вот Sons of the Forest, новый проект студии Endnight Games, сейчас собирает куда меньше людей. После успешного старта онлайн в игре постепенно снижался, и теперь за сутки в неё одновременно играет не больше 37 тысяч человек.