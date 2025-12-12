Endnight Games показала первый трейлер Forest 3 - самый неожиданный анонс вечера

На церемонии The Game Awards 2025 студия Endnight Games сделала один из самых неожиданных анонсов вечера — разработчики представили Forest 3, новую часть своей популярной серии survival-игр.

Дебютный трейлер удивил кардинально новым визуальным стилем и атмосферой. Впервые серия делает уверенный шаг в сторону научно-фантастической эстетики: в ролике можно заметить технологичную экипировку, светящиеся устройства, продвинутые инструменты для перемещения и даже конструкцию, напоминающую механизированный наплечный кран, которым герой управляет от первого лица.

Трейлер показывает и множество новых локаций: заброшенные индустриальные зоны, тёмные подземные комплексы, странные лаборатории, заражённые биомассы и огромные открытые пространства с мутировавшей флорой. В кадре также мелькают агрессивные мутанты и странные гуманоидные существа — опасности, которые игроку предстоит изучать и переживать.

Остаётся ждать новых подробностей — но уже сейчас ясно: Forest 3 станет самым смелым экспериментом Endnight и серьёзным переосмыслением знакомой формулы выживания.