Endnight Games показала первый трейлер Forest 3 - самый неожиданный анонс вечера

На церемонии The Game Awards 2025 студия Endnight Games сделала один из самых неожиданных анонсов вечера — разработчики представили Forest 3, новую часть своей популярной серии survival-игр.
Дебютный трейлер удивил кардинально новым визуальным стилем и атмосферой. Впервые серия делает уверенный шаг в сторону научно-фантастической эстетики: в ролике можно заметить технологичную экипировку, светящиеся устройства, продвинутые инструменты для перемещения и даже конструкцию, напоминающую механизированный наплечный кран, которым герой управляет от первого лица.
Трейлер показывает и множество новых локаций: заброшенные индустриальные зоны, тёмные подземные комплексы, странные лаборатории, заражённые биомассы и огромные открытые пространства с мутировавшей флорой. В кадре также мелькают агрессивные мутанты и странные гуманоидные существа — опасности, которые игроку предстоит изучать и переживать.
Остаётся ждать новых подробностей — но уже сейчас ясно: Forest 3 станет самым смелым экспериментом Endnight и серьёзным переосмыслением знакомой формулы выживания.
А что, неплохо. Выживание на другой планете уже интереснее чем в прошлых частях
вначале на писано, что Земля, когда гг летит на корабле)
Я думал что это на другой планете, ну посмотрим. Либо это Земля в будущем
в начале написано - 2.3747 au to earth это значит от земли а не к земле. в трейлере другая планета. au в астрономии означает астрономические единицы, в начале он находится ближе к марсу, в конце так вообще улетает непойми куда