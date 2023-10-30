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The Forest Cathedral 14.03.2023
3 12 оценок

Дата выхода экологического триллера The Forest Cathedral для PS5 отложена

monk70
Новости

Сегодня компания Whitethorn Games сообщила, что выпуск The Forest Cathedral на PlayStation 5, первоначально запланированный на 31 октября 2023 года, откладывается.

Мы понимаем, что многие владельцы PlayStation 5 с нетерпением ждут выхода The Forest Cathedral во вторник. К сожалению, обстоятельства, находящиеся вне нашего контроля, повлияли на сроки запуска, что привело к необходимости этой задержки.

Мы понимаем разочарование, которое может вызвать эта новость, и приносим искренние извинения за любые неудобства, которые эта задержка может принести нашим фанатам, сторонникам и партнерам. Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму этот период задержки и скоро предоставим обновленную дату выпуска.
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