Авторы Forest Escape: Last Train готовят хоррор к выходу на консолях

Frag Lab сообщила о выходе кооперативного сюрреалистического хоррора Forest Escape: Last Train на консолях. Игрокам предстоит исследовать кошмарные локации, собирать ресурсы, решать головоломки и поддерживать локомотив в рабочем состоянии.

Герои пытаются сбежать из безумного мира Смотрителя, сражаясь с ужасами на пути и сохраняя рассудок. Поезд станет главным средством выживания: без топлива и припасов путешествие закончится.

Forest Escape: Last Train поддерживает совместное прохождение для небольшой группы игроков.

Игра уже доступна в раннем доступе на PC в Steam и готовится к выходу на PlayStation 5.