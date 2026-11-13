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Forest Escape: Last Train 10.07.2026
Ужасы, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
5.4 8 оценок

Авторы Forest Escape: Last Train готовят хоррор к выходу на консолях

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Frag Lab сообщила о выходе кооперативного сюрреалистического хоррора Forest Escape: Last Train на консолях. Игрокам предстоит исследовать кошмарные локации, собирать ресурсы, решать головоломки и поддерживать локомотив в рабочем состоянии.

Герои пытаются сбежать из безумного мира Смотрителя, сражаясь с ужасами на пути и сохраняя рассудок. Поезд станет главным средством выживания: без топлива и припасов путешествие закончится.

Forest Escape: Last Train поддерживает совместное прохождение для небольшой группы игроков.

Игра уже доступна в раннем доступе на PC в Steam и готовится к выходу на PlayStation 5.

Консоли 1 Трейлеры 2
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