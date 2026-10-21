Forest Escape: Last Train получила хэллоуинское обновление с проклятым аббатством и новыми кошмарами

В Forest Escape: Last Train и без того было достаточно жутких мест, но к Хэллоуину разработчики решили добавить ещё одно. Кооперативный хоррор получил временное обновление Cursed Abbey, посвящённое проклятому аббатству. Его выход сопроводили новым трейлером.

В Forest Escape: Last Train от одного до четырёх игроков пытаются сбежать из сюрреалистического кошмара на старом локомотиве. Чтобы поезд продолжал движение, приходится собирать ресурсы, исследовать странные локации и решать головоломки, придуманные безумным Смотрителем.

Хэллоуинское обновление добавляет в это путешествие зловещую атмосферу проклятого аббатства. Впрочем, главная задача остаётся прежней: держать поезд на ходу и постараться выбраться из кошмарного мира живыми.

Forest Escape: Last Train уже доступна в раннем доступе на PC, а тематическое обновление Cursed Abbey можно опробовать до 31 октября 2026 года включительно.