Научно-фантастическая криминальная головоломка Forest Grove выйдет на ПК и консоли 29 ноября ©

Австралийский издатель/разработчик инди-игр Blowfish Studios и базирующийся в Сиэтле (США) разработчик инди-игр Miga Games сегодня объявили, что их научно-фантастическая криминально-мистическая головоломка Forest Grove выходит на ПК в Steam и EGS и консоли PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах 29 ноября 2023 года.

В один, казалось бы, обычный день в Форест-Гроув, штат Орегон, пропала известная молодая наследница миллиардного технологического состояния Зуи Кунстиматигаард. Не имея возможности продолжить работу на своих факультетах, местная полиция вызывает свое элитное следственное подразделение — Бюро удаленной судебно-медицинской экспертизы (RFB). Погрузитесь в загадочную нелинейную историю и разберитесь в сложных семейных отношениях, чтобы найти пропавшую наследницу технологической империи.

Тщательно исследуйте воссозданную на Nanodeck грандиозную викторианскую усадьбу Кунстиматигаарда, созданную с использованием новейших технологий криминалистики. Ищите улики, разгадывайте загадочные головоломки и собирайте воедино мелкие детали, которые смогут заметить только самые дисциплинированные детективы.

Используйте передовые нанотехнологии и биоотслеживание, чтобы получить реалистичные визуальные и звуковые представления ключевых событий, свидетелей, предметов и записей с места происшествия. Соберите все физические и цифровые доказательства на огромной доске, чтобы сопоставить улики и сделать значимые выводы. Используйте острый глаз, чтобы раскрыть зловещие тайны, отмечая по пути любые подозрительные детали и неточности. Удастся или не удастся соединить точки и раскрыть дело, а затем получить оценку от руководства Бюро по результатам расследования.