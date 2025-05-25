В Steam можно бесплатно забрать экшн-головоломку The Forest Prison

Неожиданное обновление в Steam: игра The Forest Prison, ранее продававшаяся за 360 рублей, стала полностью бесплатной. Проект находится в раннем доступе, однако последнее обновление от разработчиков вышло более двух лет назад — с тех пор развитие игры фактически заморожено. Зато теперь игру можно на халяву добавить в свою библеотеку, а авторы проекта обещает новый веток развития.

The Forest Prison — это экспериментальная экшн-головоломка с элементами исследования и выживания, в которой игроки должны сбежать из таинственного леса, наполненного ловушками и тайнами. Изначально авторы планировали завершить разработку ещё во втором квартале 2022 года, но с тех пор никаких признаков активной работы над проектом не наблюдается.

В недавнем сообщении на странице игры разработчики объяснили, что переход на условно-бесплатную модель стал результатом анализа данных игроков и откликов сообщества. Вместе с этим было анонсировано, что в будущем появятся платные дополнения, включая сюжетные главы, кооперативные испытания и косметические наборы. Однако все критически важные обновления геймплея останутся бесплатными.

Для желающих ознакомиться — The Forest Prison доступна в Steam бесплатно уже сейчас.