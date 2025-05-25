В Steam можно бесплатно забрать экшн-головоломку The Forest Prison

Неожиданное обновление в Steam: игра The Forest Prison, ранее продававшаяся за 360 рублей, стала полностью бесплатной. Проект находится в раннем доступе, однако последнее обновление от разработчиков вышло более двух лет назад — с тех пор развитие игры фактически заморожено. Зато теперь игру можно на халяву добавить в свою библеотеку, а авторы проекта обещает новый веток развития.
The Forest Prison — это экспериментальная экшн-головоломка с элементами исследования и выживания, в которой игроки должны сбежать из таинственного леса, наполненного ловушками и тайнами. Изначально авторы планировали завершить разработку ещё во втором квартале 2022 года, но с тех пор никаких признаков активной работы над проектом не наблюдается.
В недавнем сообщении на странице игры разработчики объяснили, что переход на условно-бесплатную модель стал результатом анализа данных игроков и откликов сообщества. Вместе с этим было анонсировано, что в будущем появятся платные дополнения, включая сюжетные главы, кооперативные испытания и косметические наборы. Однако все критически важные обновления геймплея останутся бесплатными.
Для желающих ознакомиться — The Forest Prison доступна в Steam бесплатно уже сейчас.
Вау, игра с двумя отзывами в стим сделанная на коленке из бесплатных ассетов. Что может быть более желанной игрой в библиотеке?!
это же не egs тебе, там когда то что то дельное что ли раздавали, на то она и помойка
там одну годноту раздают. если на своем калькуляторе не можешь даже лаугчер запусить, ну дык и молчи дальше под титькой у мамки.
забрать то можно. Только она и бесплатно никому там не нужна судя по страничке в стиме. Русского нет там // Илья Прохоров
Обратите внимание: разработчики выпустили последнее обновление более 2 лет назад
Ойй блэээть.........
Опа, разраб решил оформить пост на ПГ и тем самым пиарнуть своё ДЕТИЩЕ?