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Forest Reigns 2027 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
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Бывшие авторы S.T.A.L.K.E.R. и Survarium анонсировали шутер Forest Reigns про постапокалипсис в Париже

Gutsz
Новости

Студия VG Entertainment (ранее Vostok Games), основанная разработчиками оригинального S.T.A.L.K.E.R. и отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2012 году, а также известная по многопользовательскому шутеру Survarium, представила свой новый проект — однопользовательский FPS с элементами RPG под названием Forest Reigns. В новом проекте авторы вновь обратились в жанру постапокалипсиса и выживания, но на этот раз геймеров ждет новый сетинг.

События игры разворачиваются в постапокалиптическом Париже, где природа взяла верх над руинами мегаполиса. Игрокам предстоит выживать в мире, где «первозданная красота» леса сочетается со смертельными ловушками. Лес здесь — не просто фон, а разумное существо, которое реагирует на действия игрока: нападения могут вызвать ответную агрессию, но осторожный подход позволит сделать лес союзником.

После многих лет работы над многопользовательскими играми мы решили вернуться к истокам. Forest Reigns — это наш самый амбициозный проект, который привносит что-то новое и свежее в жанр.

— заявил глава студии Руслан Диденко.

Разработчики обещают всё, за что игроки полюбили серию S.T.A.L.K.E.R. — нелинейный сюжет и выбор фракций. Игроки смогут взаимодействовать с четырьмя фракциями, каждая из которых предлагает своё видение будущего человечества. В проекте предусмотрена глубокая система крафта и выживания. Ограниченные ресурсы требуют тщательного планирования и поиска материалов. Как отмечают создатели, каждое решение влияет на то, как игроки будут воспринимать мир и как он будет реагировать на их действия.

Forest Reigns создаётся на движке Unreal Engine 5 и уже имеет страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого. Дата релиза игры пока не объявлена.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Темный-Властелин

меченный наелся грибов во франции? именно так и выглядит, слишком красочный сталкер 2

4
Челодой моловек 94

Напился водочки со второй))

0
vzglydizugla

Хлебнул из сены... Говорили ему не лезь купаться, опасно.

0
BAZKIN

Ура, хоть не очередной королевский экстракшн мультиплеер

3
Scorpion_GamePlay

Ну наконец-то сингл

1
sltw

Пока что судя по трейлеру практически прямо сталкер в Париже, надеюсь в этот раз у них получится хорошая и интересная игра.

1
WerGC

напоминает redfall

1
-zotik-

так это сурвариум

1
TaCK1989TaNK

Ага, и будут французские варианты группировок из сурвы - лярми де ля рянисанс, бор де тассемо, марши нуар и вэгебон))

1
Alamut95

После сраньвариума, когда обещали свободный пве мир, взаимодействие с группировками, различные аномалии, задания и т.д., что-то нет особого им доверия

1
bohdan2015

Отошёл в сторону - увернулся! ИЗИ ! :D

Хм, зачем убив. тех кого растения тащат.. неужели оно сильнее станет потом?

0
Комментарий удален
_Virk_

Никто, даже патриоты ничего не сказали,но ты начал усираться. Голову лечи, люмпен

1
Night Driving Avenger

Шутер про президенство Макрона))

0
Челодой моловек 94

Очень интелектуальная шутка, смеемся всем сайтом

-2
Челодой моловек 94

Заметно что отдачи вообще нет, в некоторые моменты слишком все цветасто, но в целом интересно смотрится

-1