Бывшие авторы S.T.A.L.K.E.R. и Survarium анонсировали шутер Forest Reigns про постапокалипсис в Париже

Студия VG Entertainment (ранее Vostok Games), основанная разработчиками оригинального S.T.A.L.K.E.R. и отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2012 году, а также известная по многопользовательскому шутеру Survarium, представила свой новый проект — однопользовательский FPS с элементами RPG под названием Forest Reigns. В новом проекте авторы вновь обратились в жанру постапокалипсиса и выживания, но на этот раз геймеров ждет новый сетинг.

События игры разворачиваются в постапокалиптическом Париже, где природа взяла верх над руинами мегаполиса. Игрокам предстоит выживать в мире, где «первозданная красота» леса сочетается со смертельными ловушками. Лес здесь — не просто фон, а разумное существо, которое реагирует на действия игрока: нападения могут вызвать ответную агрессию, но осторожный подход позволит сделать лес союзником.

После многих лет работы над многопользовательскими играми мы решили вернуться к истокам. Forest Reigns — это наш самый амбициозный проект, который привносит что-то новое и свежее в жанр.

— заявил глава студии Руслан Диденко.

Разработчики обещают всё, за что игроки полюбили серию S.T.A.L.K.E.R. — нелинейный сюжет и выбор фракций. Игроки смогут взаимодействовать с четырьмя фракциями, каждая из которых предлагает своё видение будущего человечества. В проекте предусмотрена глубокая система крафта и выживания. Ограниченные ресурсы требуют тщательного планирования и поиска материалов. Как отмечают создатели, каждое решение влияет на то, как игроки будут воспринимать мир и как он будет реагировать на их действия.

Forest Reigns создаётся на движке Unreal Engine 5 и уже имеет страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого. Дата релиза игры пока не объявлена.