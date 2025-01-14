Бывшие авторы S.T.A.L.K.E.R. и Survarium анонсировали шутер Forest Reigns про постапокалипсис в Париже

Студия VG Entertainment (ранее Vostok Games), основанная разработчиками оригинального S.T.A.L.K.E.R. и отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2012 году, а также известная по многопользовательскому шутеру Survarium, представила свой новый проект — однопользовательский FPS с элементами RPG под названием Forest Reigns. В новом проекте авторы вновь обратились в жанру постапокалипсиса и выживания, но на этот раз геймеров ждет новый сетинг.
События игры разворачиваются в постапокалиптическом Париже, где природа взяла верх над руинами мегаполиса. Игрокам предстоит выживать в мире, где «первозданная красота» леса сочетается со смертельными ловушками. Лес здесь — не просто фон, а разумное существо, которое реагирует на действия игрока: нападения могут вызвать ответную агрессию, но осторожный подход позволит сделать лес союзником.
После многих лет работы над многопользовательскими играми мы решили вернуться к истокам. Forest Reigns — это наш самый амбициозный проект, который привносит что-то новое и свежее в жанр.
— заявил глава студии Руслан Диденко.
Разработчики обещают всё, за что игроки полюбили серию S.T.A.L.K.E.R. — нелинейный сюжет и выбор фракций. Игроки смогут взаимодействовать с четырьмя фракциями, каждая из которых предлагает своё видение будущего человечества. В проекте предусмотрена глубокая система крафта и выживания. Ограниченные ресурсы требуют тщательного планирования и поиска материалов. Как отмечают создатели, каждое решение влияет на то, как игроки будут воспринимать мир и как он будет реагировать на их действия.
Forest Reigns создаётся на движке Unreal Engine 5 и уже имеет страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого. Дата релиза игры пока не объявлена.
меченный наелся грибов во франции? именно так и выглядит, слишком красочный сталкер 2
Напился водочки со второй))
Хлебнул из сены... Говорили ему не лезь купаться, опасно.
Ура, хоть не очередной королевский экстракшн мультиплеер
Ну наконец-то сингл
Пока что судя по трейлеру практически прямо сталкер в Париже, надеюсь в этот раз у них получится хорошая и интересная игра.
напоминает redfall
так это сурвариум
Ага, и будут французские варианты группировок из сурвы - лярми де ля рянисанс, бор де тассемо, марши нуар и вэгебон))
После сраньвариума, когда обещали свободный пве мир, взаимодействие с группировками, различные аномалии, задания и т.д., что-то нет особого им доверия
Отошёл в сторону - увернулся! ИЗИ ! :D
Хм, зачем убив. тех кого растения тащат.. неужели оно сильнее станет потом?
Никто, даже патриоты ничего не сказали,но ты начал усираться. Голову лечи, люмпен
Шутер про президенство Макрона))
Очень интелектуальная шутка, смеемся всем сайтом
Заметно что отдачи вообще нет, в некоторые моменты слишком все цветасто, но в целом интересно смотрится