Новый трейлер Forest Reigns показал три подхода к выполнению миссий

Разработчики Forest Reigns выпустили новый геймплейный трейлер, который подробно демонстрирует три разных способа прохождения одной миссии. В этом сюжетно-ориентированном шутере от первого лица игрокам предстоит выживать в постапокалиптическом Париже, где разумный лес может стать как союзником, так и врагом.
В ролике представлены различные стили игры – от скрытного прохождения до агрессивного прямого столкновения с врагами. Игроки смогут использовать окружение, манипулировать силами природы и выбирать стратегию, подходящую под их стиль игры.
redfall напоминает
так это по ходу он и есть, ещё и Париж, у рэдфола разрабы ж французские вроде, решили сделать небольшой "ребрендинг"
нахрена сурву закрыли непонятно. это же она и есть, только дислокацию поменяли и название
"Ля Сурвариум"
Скучная пострелушка, вот что я увидел
уиТа =)))