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Forest Reigns 2027 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
4.4 14 оценок

Новый трейлер Forest Reigns показал три подхода к выполнению миссий

IKarasik IKarasik

Разработчики Forest Reigns выпустили новый геймплейный трейлер, который подробно демонстрирует три разных способа прохождения одной миссии. В этом сюжетно-ориентированном шутере от первого лица игрокам предстоит выживать в постапокалиптическом Париже, где разумный лес может стать как союзником, так и врагом.

В ролике представлены различные стили игры – от скрытного прохождения до агрессивного прямого столкновения с врагами. Игроки смогут использовать окружение, манипулировать силами природы и выбирать стратегию, подходящую под их стиль игры.

-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
WerGC

redfall напоминает

7
FuckSheeps

так это по ходу он и есть, ещё и Париж, у рэдфола разрабы ж французские вроде, решили сделать небольшой "ребрендинг"

7
Stalker608

нахрена сурву закрыли непонятно. это же она и есть, только дислокацию поменяли и название

4
ДЕНИСКА_омск

"Ля Сурвариум"

2
Max Rolens

Скучная пострелушка, вот что я увидел

1
kaka qp0H

уиТа =)))

0