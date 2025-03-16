Новый трейлер Forest Reigns показал три подхода к выполнению миссий

Разработчики Forest Reigns выпустили новый геймплейный трейлер, который подробно демонстрирует три разных способа прохождения одной миссии. В этом сюжетно-ориентированном шутере от первого лица игрокам предстоит выживать в постапокалиптическом Париже, где разумный лес может стать как союзником, так и врагом.

В ролике представлены различные стили игры – от скрытного прохождения до агрессивного прямого столкновения с врагами. Игроки смогут использовать окружение, манипулировать силами природы и выбирать стратегию, подходящую под их стиль игры.