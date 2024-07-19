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Forestrike 2025 г.
Экшен, Файтинг, Инди
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Devolver Digital анонсировала рогалик о боевых искусствах Forestrike для Switch и ПК

butcher69
Новости

Devolver Digital, Skeleton Crew Studio и Томас Олссон анонсировали новую двухмерную ролевую игру Forestrike для Nintendo Switch и PC через Steam.

В этой тактической игре про кунг-фу игрокам предстоит использовать способность предвидения, чтобы визуализировать сражения до их начала, что позволит им отточить свои навыки. Проиграв в реальности, вы начинаете все с нуля.

Главный герой, Ю, отправляется в путешествие через всю страну, чтобы освободить императора от влияния злого адмирала. В игре используются техники одного из пяти уникальных мастеров, а каждая встреча представляет собой своеобразную головоломку, требующую умственных и физических действий.

-2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
shit again

Майор Гром: Думай, думай!

1
Ahnx

Фуфел малобюджетный, сделанный на коленке. Многие игры 80-х выглядели лучше.

1
sergeu78

игра про боевые искусства, которую мы заслужили

0
Сережаа

пиксельная какашка

0
Кей Овальд

Мда, выглядит плохо.

0