Тактический кунг-фу-рогалик Forestrike стал доступен в Steam

Издательство Devolver Digital совместно со студией Skeleton Crew выпустили Forestrike — двухмерную «роглайт»-головоломку о боевых искусствах, уже доступную на ПК в Steam. Игрокам предстоит помочь мастеру Юю в опасном путешествии по стране, чтобы освободить императора от влияния злого адмирала.

Главный герой обладает необычным даром — способностью видеть будущее и прорабатывать каждое сражение заранее в своих мысленных чертогах. Благодаря этому игроки могут тщательно продумывать каждую комбинацию движений, подбирать техники и совершенствовать стиль боя. Но при этом Юй всегда сражается в меньшинстве, поэтому важную роль играют подручные средства, хитрость и грамотный выбор улучшений.

Forestrike придерживается классической формулы жанра: смерть означает начало прохождения заново, а мир — процедурно генерируется. Локации населены странными персонажами, часть из которых станет союзниками, а часть — противниками. Разработчики подчёркивают, что все NPC и пиксельные фоны созданы и анимированы вручную, что придаёт игре уникальный визуальный стиль.

Стоимость игры составляет 385 рублей, а позже она появится и на Nintendo Switch.