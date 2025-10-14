Тактический кунг-фу-рогалик Forestrike выйдет 17 ноября

Издатель Devolver Digital и студия Skeleton Crew Studio анонсировали дату релиза своей новой тактической игры Forestrike для Nintendo Switch и PC через Steam — 17 ноября. Одновременно был выпущен обзорный трейлер, который демонстрирует уникальный стиль игры и её боевую механику.

Forestrike сочетает в себе динамичные кунг-фу-сражения и тактические головоломки. Игроки берут на себя роль мастера боевых искусств Ю, который отправляется в путешествие по стране, чтобы освободить императора от влияния злобного адмирала. На пути к столице герой сталкивается с множеством врагов, всегда оставаясь в меньшинстве. Однако у Ю есть секретное оружие — Предвидение, медитативная техника, позволяющая мысленно проигрывать битвы снова и снова, чтобы найти оптимальную последовательность движений. Настоящие сражения требуют смелости: поражение означает начало заново, но прогресс сохраняется.

Каждое прохождение в Forestrike уникально благодаря рогалик-циклу, который генерирует новые встречи и уровни. Игрокам предстоит адаптироваться и импровизировать, используя техники одного из пяти уникальных мастеров, чтобы справляться с врагами в жестоких, почти головоломных сражениях. Улучшение и настройка боевых приёмов позволяют перехитрить противников даже в самых сложных боях.

Особое внимание уделено визуальной составляющей: игроки путешествуют по фэнтезийному миру с уникальными персонажами, магическими открытиями и детализированными пиксельными локациями. Ручная анимация и тщательно проработанные ландшафты создают атмосферу, полностью погружающую в мир Forestrike.

Релиз 17 ноября обещает подарить фанатам уникальное сочетание тактики, кунг-фу и рогалика, где каждое решение имеет значение, а каждая победа — заслуженная.