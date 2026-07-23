В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача карточной RPG Foretales

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная раздача бесплатных игр. В этот раз пользователям предлагают лишь одну игру, что случается нечасто: обычно магазин радует двумя проектами.

Сегодняшней бесплатной игрой стала карточная RPG Foretales от студии Alkemi. Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире, населенном антропоморфными животными, который стоит на пороге гибели. Судьба этого мира полностью зависит от решений игрока.

Проект получил довольно теплый прием на платформе Steam. С момента релиза в сентябре 2022 года игра собрала почти 1200 обзоров, из которых 86% оказались положительными. Пользователи хвалят увлекательный сюжет, харизматичных персонажей, качественное визуальное и звуковое оформление, а также интересную механику. Впрочем, некоторые игроки отмечают, что ближе к финалу проект начинает напоминать скорее логическую головоломку, нежели классическую карточную игру. Забрать Foretales можно до 30 июля. Игра доступна в России.