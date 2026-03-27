Душевное автомобильное путешествие Forever Ago выйдет этой осенью на всех платформах

Однопользовательская приключенческая игра Forever Ago, посвящённая личной трагедии и поиску искупления, выйдет этой осенью на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Об этом сообщили издатель Annapurna Interactive и разработчик Third Shift.

В Forever Ago игроки берут на себя роль Альфреда, переживающего последствия личной трагедии. Вооружившись фотоаппаратом для мгновенной печати, он отправляется в путешествие на минивэне на север в поисках внутреннего примирения. По пути Альфред исследует живописные локации — от безмятежных лесных троп до пустынь и гор — и встречает интересных людей, раскрывая истории мест и создавая новые воспоминания.

Игровой процесс включает взаимодействие с предметами и небольшие головоломки, которые помогают лучше понять окружающий мир. Камера мгновенной печати становится ключевым инструментом игрока, фиксируя моменты и эмоции, которые формируют историю Альфреда.

С оригинальным саундтреком от Кларка Абуда (Slay the Spire) Forever Ago обещает стать эмоциональным исследованием тем любви, потери и поиска себя. Эта игра сочетает в себе атмосферное повествование, визуальную красоту и задумчивый геймплей, предлагая игрокам медитативное и душевное приключение, которое оставит след в сердце.