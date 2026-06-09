Путешествие через боль и воспоминания: Forever Ago выйдет уже этой осенью

Издатель Annapurna Interactive и студия Third Shift объявили дату выхода приключенческой игры Forever Ago. Проект станет доступен 8 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

В центре сюжета находится Альфред, который после личной трагедии отправляется в путешествие на старом минивэне в поисках искупления и внутреннего покоя. Во время поездки игрокам предстоит исследовать леса, пустыни, горные районы и другие живописные места, знакомиться с новыми людьми и постепенно собирать историю мира через найденные предметы и воспоминания.

Особую роль играет фотоаппарат мгновенной печати: с его помощью герой фиксирует важные моменты путешествия и решает некоторые головоломки. Судя по описанию, Forever Ago делает ставку не на экшен, а на атмосферу и эмоциональное повествование.

На фоне множества громких релизов игра выглядит как камерное дорожное приключение о любви, утрате и попытке двигаться дальше. Дополняет атмосферу оригинальный саундтрек от Кларка Абуда, известного по работе над Slay the Spire. Для поклонников неспешных сюжетных историй это может стать одной из самых душевных игр осени.