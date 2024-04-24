Авторы сурвайвала на дирижабле Forever Skies получили инвестиции от KRAFTON

Компания KRAFTON вложила деньги в польскую студию Far From Home, известную по кооперативному сурвайвалу на дирижабле Forever Skies. Она объявила о покупке миноритарной доли.
Точный объем доли и ее стоимость не раскрываются.
По условиям сделки, Far From Home сохранит независимость и полный творческий контроль. Полученные инвестиции студия потратит на доработку Forever Skies и создание следующей игры.
Генеральный директор Far From Home Анджей Блюменфельд (Andrzej Blumenfeld) заявил, что перед его студией остро не стоял вопрос необходимости привлечения финансирования. Она могла бы комфортно работать дальше благодаря доходу от Forever Skies, но поддержка KRAFTON гарантирует безопасность в долгосрочной перспективе.
Far From Home основали в 2020 году бывшие сотрудники другой польской компании Techland. Сурвайвал Forever Skies — пока единственная игра студии. Тайтл вышел в раннем доступе Steam в июне 2023-го и с тех пор продался тиражом свыше 160 тысяч копий. Ожидается, что в течение 2024-го Forever Skies доберется до полноценного релиза на PC и PlayStation 5.
В России это не купить даже стимгифтом через плати.ру. Так что фу на них. Выйдет в релиз - скачаю с торрента.
Хотелось бы, чтобы KRAFTON дали добро на разработку The Callisto Protocol 2.