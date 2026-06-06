Forever Skies готовится к финальному этапу развития: последнее крупное обновление выйдет вместе с релизом на Xbox

На Future Games Show Summer Showcase разработчики из Far From Home сделали сразу два важных анонса для поклонников выживания в постапокалиптическом мире Forever Skies. Игра не только получила новый трейлер финального обновления The Final Echoes, но и обзавелась датой выхода на Xbox Series X|S — релиз состоится 27 июля 2026 года.

Показанный ролик вновь напомнил о главной особенности проекта: игрокам предстоит выживать на разрушенной экологической катастрофой Земле, исследуя опасные территории на борту собственного высокотехнологичного дирижабля. Судя по трейлеру, атмосфера научной фантастики и постепенного угасания мира остаётся одной из сильнейших сторон игры.

Особое внимание привлекает обновление The Final Echoes. Как следует из названия, оно станет третьей и заключительной главой серии бесплатных контентных обновлений Echoes. Ранее такие обновления приносили не только новый игровой контент, но и многочисленные улучшения, созданные на основе отзывов сообщества. Для инди-проекта подобная поддержка выглядит показателем того, что разработчики действительно прислушивались к игрокам на протяжении всего жизненного цикла игры.

Forever Skies предлагает как одиночное прохождение, так и кооператив для четырёх человек. Игрокам предстоит строить и модернизировать воздушный корабль, искать ресурсы, создавать оборудование и пытаться найти лекарство, способное спасти остатки человечества.

Выход на Xbox вместе с финальным обновлением выглядит символичной точкой в развитии проекта. Вместо того чтобы постепенно сворачивать поддержку, разработчики завершают историю игры крупным релизом, который позволит новой аудитории познакомиться с Forever Skies уже в её наиболее полной версии.