Forever Skies меняется: авторы раскрыли планы по оживлению своего постапокалиптического мира

После неудачного релиза версии 1.0 постапокалиптическая игра на выживание Forever Skies решила кардинально пересмотреть подход к созданию своего мира. Разработчики из студии Far From Home представили масштабный план обновлений, центральное место в котором занимает умный алгоритм генерации локаций. Цель — превратить однообразные руины в живой, постоянно меняющийся мир, который будет подстраиваться под стиль прохождения игрока.

Идея Forever Skies с самого начала казалась интригующей: выживание не в морских глубинах, как в Subnautica, а среди облаков, на борту собственного дирижабля, в мире, где Земля скрыта под токсичной пеленой. Но несмотря на хороший старт в раннем доступе, релиз в апреле 2025 года оказался скомканным. Игроки жаловались на скучное окружение, технические неполадки и общее ощущение незавершённости. Команда быстро признала ошибки и пообещала исправить ситуацию.

В новом блоге разработчики рассказали, как будет работать алгоритм построения мира. Он не просто случайно раскидывает элементы, а учитывает четыре ключевых параметра: тип модификаторов, географическое положение, прогресс игрока и уже исследованные зоны. Это позволит создавать уникальные, логично выстроенные локации, которые будут ощущаться органичными и при этом непохожими друг на друга.

Модификаторы варьируются от визуальных (размер, стиль, атмосферные эффекты) до геймплейных (угрозы, квесты, события). Разработчики подчёркивают: это не процедурная генерация в духе No Man’s Sky, а гибкая, управляемая система, сочетающая случайность и продуманную структуру.

Кроме генерации, Forever Skies получит и другие важные улучшения. Новый инструмент отчётности даст игрокам удобный способ отправки баг-репортов. А производительность игры возрастёт благодаря оптимизации ключевых систем. Например, переработанная симуляция дождя теперь будет обрабатываться с помощью видеокарты, а не центрального процессора, что заметно снизит нагрузку и сделает игру стабильнее.

Обновление с новой системой генерации и улучшениями запланировано на конец лета — ориентировочно с августа по сентябрь. Far From Home обещает, что это только начало: в будущем игроки увидят ещё больше контента, механик и возможностей, способных превратить Forever Skies в один из главных хитов жанра.

Пока игра продолжает путь к реабилитации, она остаётся интересным экспериментом в жанре выживания — особенно для тех, кто устал от привычных лесов, островов и океанов. Возможно, совсем скоро Forever Skies действительно взлетит на тот уровень, которого ожидали поклонники с самого начала.