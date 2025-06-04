Forever Skies меняется: разработчики отреагировали на критику и пообещали вернуть доверие игроков

Польская студия Far From Home выпустила обновление 1.0.2 для выживалки Forever Skies, стремясь вернуть интерес аудитории после прохладного приёма полной версии. Хотя проект был тепло принят в раннем доступе в Steam с июня 2023 года, его релиз в апреле 2025 года на ПК и PlayStation 5 вызвал смешанные отзывы. Теперь разработчики делают первые шаги к восстановлению доверия.

В официальном заявлении команда подтвердила, что внимательно следит за отзывами игроков. В центре внимания — устранение критических багов, улучшение производительности, разнообразие окружения и доработка утомительных игровых механик. Приоритеты были определены по обратной связи от сообщества.

Патч 1.0.2 внёс ряд значимых изменений: добавлены новые загрузочные экраны, улучшена поддержка контроллера при стрельбе из арбалета, реализовано автоматическое сохранение вне корабля, а также доработаны анимации и баланс. Устранён целый ряд ошибок, негативно влияющих на комфорт игры.

Разработчики также запустили специальную страницу Feature Upvote, где игроки могут предлагать идеи и сообщать об ошибках. Крупное обновление 1.1.0 обещает ещё более серьёзные улучшения, хотя его точная дата пока не объявлена.

Far From Home планирует выпуск версии Forever Skies и на Xbox Series S/X, продолжая развивать проект. Судьба игры теперь зависит от того, насколько эффективно команда справится с задачей вернуть интерес игроков и довести амбициозный survival до идеала.