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Forever Skies 22.06.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица, Научная фантастика
7.3 189 оценок

Forever Skies меняется: разработчики отреагировали на критику и пообещали вернуть доверие игроков

butcher69 butcher69

Польская студия Far From Home выпустила обновление 1.0.2 для выживалки Forever Skies, стремясь вернуть интерес аудитории после прохладного приёма полной версии. Хотя проект был тепло принят в раннем доступе в Steam с июня 2023 года, его релиз в апреле 2025 года на ПК и PlayStation 5 вызвал смешанные отзывы. Теперь разработчики делают первые шаги к восстановлению доверия.

В официальном заявлении команда подтвердила, что внимательно следит за отзывами игроков. В центре внимания — устранение критических багов, улучшение производительности, разнообразие окружения и доработка утомительных игровых механик. Приоритеты были определены по обратной связи от сообщества.

Патч 1.0.2 внёс ряд значимых изменений: добавлены новые загрузочные экраны, улучшена поддержка контроллера при стрельбе из арбалета, реализовано автоматическое сохранение вне корабля, а также доработаны анимации и баланс. Устранён целый ряд ошибок, негативно влияющих на комфорт игры.

Разработчики также запустили специальную страницу Feature Upvote, где игроки могут предлагать идеи и сообщать об ошибках. Крупное обновление 1.1.0 обещает ещё более серьёзные улучшения, хотя его точная дата пока не объявлена.

Far From Home планирует выпуск версии Forever Skies и на Xbox Series S/X, продолжая развивать проект. Судьба игры теперь зависит от того, насколько эффективно команда справится с задачей вернуть интерес игроков и довести амбициозный survival до идеала.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Лол. Ну и какой смысл но раннего доступа длиной в два года, если на релизе калл