Forever Skies получила масштабное обновление Echoes Part 1

Разработчики постапокалиптической выживалки Forever Skies выпустили первое крупное бесплатное обновление под названием Echoes Part 1. Этот апдейт стал первым из трёх запланированных масштабных дополнений, созданных с учётом отзывов игрового сообщества.

Главной особенностью обновления стал новый движок генерации локаций, который значительно увеличивает разнообразие игрового мира. Теперь каждая экспедиция по Земле, опустошённой экологической катастрофой, обещает новые маршруты, неожиданные события и уникальные задачи. Кроме того, разработчики добавили несколько побочных заданий, которые расширяют сюжет и дают игрокам больше возможностей для исследования.

Обновление также меняет начальную игровую петлю, делая процесс выживания более вариативным и увлекательным. Игрокам предстоит управлять высокотехнологичным дирижаблем, собирать ресурсы, противостоять опасностям на поверхности и искать вирусные патогены для лечения загадочной болезни, угрожающей человечеству.

Echoes Part 1 задаёт тон для следующих двух крупных апдейтов, обещая ещё больше контента и улучшений. Разработчики отмечают, что именно обратная связь игроков помогла определить приоритеты: новые задания, переработка мира и улучшение начального опыта сделают Forever Skies ещё более захватывающей выживалкой.

Это обновление — важный шаг в развитии проекта, который продолжает радовать фанатов сочетанием исследования, стратегии и экшена в уникальном постапокалиптическом сеттинге.