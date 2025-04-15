Forever Skies вышла из раннего доступа: версия 1.0 уже в Steam

После почти двух лет в раннем доступе научно-фантастическая игра на выживание Forever Skies наконец-то добралась до релиза версии 1.0. Разработчики из студии Far From Home отметили событие ярким стартовым трейлером и анонсировали множество нововведений, расширяющих возможности исследования и выживания в разрушенном мире будущего.

Версия 1.0 включает весь контент раннего доступа, а также свежие обновления. Главное из них — The Final Chapter, завершающий сюжет игры. Появились новые биомы с более разнообразной окружающей средой, уникальные локации для исследования и колоссальные формы жизни, которые невозможно победить, но можно изучать, получая за это награды.

Игроков ждут также коллекционные артефакты, косметические награды для кастомизации дирижабля, новые инструменты, воздушные шары, рецепты и улучшенные системы оптимизации — включая поддержку DLSS и доработки баланса. Обещано и дальнейшее обновление игры, направленное на устранение багов и повышение качества игрового процесса. Forever Skies уже доступна в Steam.