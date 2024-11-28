Кооперативный режим Forever Skies для 4 игроков выйдет 9 декабря на ПК

Far From Home объявила, что долгожданный игровой режим Co-Op в Forever Skies, постапокалиптической игре на выживание от первого лица должен выйти 9 декабря и позволит вам объединиться с друзьями до четырех человек, работая вместе, чтобы находить и копить ресурсы, строить свои дирижабли и бороться за выживание, окруженные токсичной пылью. Новый игровой режим будет доступен всем игрокам Forever Skies в Steam. Чтобы продемонстрировать предстоящий игровой режим, вы можете посмотреть релизный трейлер, чтобы узнать, во что вы можете поиграть.

Финальная закрытая бета-версия кооперативного режима игры будет проходить с 27 ноября по 9 декабря. Любой желающий попробовать ее сможет получить доступ к бета-версии, если у вас есть игра. Наряду с кооперативным режимом игры, в игру также были внесены значительные изменения командой разработчиков Far From Home. Они неустанно работали над переделкой игры, добавляя значительное количество изменений в игровой процесс и дизайн мира, а также настраивая существующие функции в игре. Конечно, они также добавили новый контент, в который игроки могут погрузиться, и более подробная информация будет предоставлена ​​в день запуска.

Для тех, кто впервые слышит об этой игре, вы исследователь, который возвращается на Землю после того, как она была опустошена экологической катастрофой. Пока вы там, вам предстоит найти ресурсы, которые помогут вам выжить на поверхности планеты, и столкнуться с неизвестными опасностями в миссии по охоте на вирусные патогены, которые могут помочь вылечить загадочную болезнь.

Конечно, это еще не все. Вы также будете отвечать за строительство собственного высокотехнологичного воздушного корабля, который со временем будет расширяться и увеличиваться в размерах, размещая все необходимые ресурсы и исследования, чтобы помочь вам попытаться выжить на Земле, какой вы ее знаете. Вам придется осторожно управлять своим воздушным кораблем, а также микроменеджментом его целостности, чтобы убедиться, что не будет никаких неудач во время ваших исследований.

Forever Skies в настоящее время доступна в раннем доступе в Steam со скидкой 25% во время осенней распродажи Steam, которая пройдет с 27 ноября по 4 декабря. Для владельцев консолей полноценный релиз игры запланирован на начало 2025 года как на ПК, так и на PlayStation 5.