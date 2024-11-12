Научно-фантастический выживач на дирижабле Forever Skies получил демоверсию для PS5

Демонстрационная версия научно-фантастической игры на выживание от первого лица Forever Skies стала доступна для PlayStation 5 в PlayStation Store, объявил разработчик Far From Home.

В настоящее время Forever Skies находится в раннем доступе для ПК в Steam, где она была запущена 22 июня 2023 года. Полный релиз запланирован на PlayStation 5 и ПК в начале 2025 года.

Испытайте начало научно-фантастического приключения на выживание, действие которого происходит в небесах постапокалиптической Земли. Постройте и пилотируйте свой высокотехнологичный дирижабль, ищите припасы, исследуйте новые технологии и выживайте в этом враждебном мире. Полная версия игры будет включать кооператив (до четырех игроков), сюжет, несколько локаций и биомов, бои, расширенное строительство дирижаблей, питомца-компаньона и исследование токсичной поверхности Земли. Сыграйте в демо, чтобы разблокировать особую внутриигровую награду.