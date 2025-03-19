Полная версия Forever Skies выйдет 14 апреля на ПК и PlayStation 5

Научно-фантастическая игра на выживание от первого лица Forever Skies выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam 14 апреля, объявил разработчик Far From Home. Предварительные заказы будут включать 72 часа раннего доступа с 11 апреля, а также загружаемый контент «Supporter Pack».

Forever Skies впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam 22 июня 2023 года.

Forever Skies — это постапокалиптическая игра на выживание от первого лица. Играйте в нее в одиночку или в кооперативе и возвращайтесь на Землю, опустошенную экологической катастрофой. Стройте, летайте, улучшайте и настраивайте свой высокотехнологичный дирижабль. Создавайте инструменты и собирайте ресурсы, чтобы выжить. Сталкивайтесь с опасностями на поверхности и ищите вирусы, чтобы вылечить загадочную болезнь.