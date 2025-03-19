Полная версия Forever Skies выйдет 14 апреля на ПК и PlayStation 5

Научно-фантастическая игра на выживание от первого лица Forever Skies выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam 14 апреля, объявил разработчик Far From Home. Предварительные заказы будут включать 72 часа раннего доступа с 11 апреля, а также загружаемый контент «Supporter Pack».
Forever Skies впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam 22 июня 2023 года.
Forever Skies — это постапокалиптическая игра на выживание от первого лица. Играйте в нее в одиночку или в кооперативе и возвращайтесь на Землю, опустошенную экологической катастрофой. Стройте, летайте, улучшайте и настраивайте свой высокотехнологичный дирижабль. Создавайте инструменты и собирайте ресурсы, чтобы выжить. Сталкивайтесь с опасностями на поверхности и ищите вирусы, чтобы вылечить загадочную болезнь.
Застрял в этой чудесной игре в Лаборатории с лифтом.Карту допуска так и не смог собрать,попал на баг.
довольно душная игра, врагов нет кроме богомолов, весь игровой процесс борьба с голодом и жаждой
Вот и можно будет поиграть нормально! Жду!!! // Алексей Евреинов
Интересно там живые НПС будут? А то из противников только окружающая среда и растения и все
Если будет торрент эдишн - я бы вдул, наверное, под пивас и трейнер, поглядеть что там.
Используя трейнер, считай игра на один день. Портишь себе последующее удовольствие.