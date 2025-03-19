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Forever Skies 22.06.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица, Научная фантастика
7.3 157 оценок

Полная версия Forever Skies выйдет 14 апреля на ПК и PlayStation 5

monk70 monk70

Научно-фантастическая игра на выживание от первого лица Forever Skies выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam 14 апреля, объявил разработчик Far From Home. Предварительные заказы будут включать 72 часа раннего доступа с 11 апреля, а также загружаемый контент «Supporter Pack».

Forever Skies впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam 22 июня 2023 года.

Forever Skies — это постапокалиптическая игра на выживание от первого лица. Играйте в нее в одиночку или в кооперативе и возвращайтесь на Землю, опустошенную экологической катастрофой. Стройте, летайте, улучшайте и настраивайте свой высокотехнологичный дирижабль. Создавайте инструменты и собирайте ресурсы, чтобы выжить. Сталкивайтесь с опасностями на поверхности и ищите вирусы, чтобы вылечить загадочную болезнь.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
denius4

Застрял в этой чудесной игре в Лаборатории с лифтом.Карту допуска так и не смог собрать,попал на баг.

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slavko_xxx

довольно душная игра, врагов нет кроме богомолов, весь игровой процесс борьба с голодом и жаждой

0
Пользователь ВКонтакте

Вот и можно будет поиграть нормально! Жду!!! // Алексей Евреинов

0
Taurin78

Интересно там живые НПС будут? А то из противников только окружающая среда и растения и все

0
Allexandrr

Если будет торрент эдишн - я бы вдул, наверное, под пивас и трейнер, поглядеть что там.

-1
JustA_NiceGuy

Используя трейнер, считай игра на один день. Портишь себе последующее удовольствие.

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