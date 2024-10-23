Продлен период раннего доступа Forever Skies, выход планируется в 2025 году

Forever Skies должен был полноценно выйти в 2024 году на ПК и PlayStation. К сожалению, это не первая задержка с которой столкнулась игра.

На этот раз Far From Home, разработчики Forever Skies, решили, что полный запуск нужно отложить до начала 2025 года, чтобы дать игре достаточно времени на полировку. Причина задержки в том, что они начали делать новые проекты и внедрять «существенные изменения во многие существующие системы». Таким образом, задержка была необходима, чтобы убедиться, что игра будет максимально хороша после полного выпуска.

Для тех, кто застрял в период раннего доступа Forever Skies, еще многое предстоит сделать. Команда, стоящая за этой игрой, подтвердила, что высоко востребованный кооператив для 4 игроков все еще будет запущен в раннем доступе на ПК в 2024 году. Хотя точной даты нет, первые бета-тесты кооператива начнутся в ближайшие недели, что говорит о том, что это ближе, чем вы можете подумать. Кроме того, игра получает скидку 30% начиная с сегодняшнего дня. Если вы хотите проверить игру до того, как произойдет капитальный ремонт, сейчас самое время окунуться в нее.

Если вас беспокоят изменения, которые Far From Home планирует внести в Forever Skies, то они подробно описали все в блоге Steam, где рассказали обо всех изменениях и улучшениях, которые они вносят, чтобы сделать Forever Skies отличной игрой как для тех, кто катает в одиночку, так и в команде.

Одной из главных вещей, которые они меняют, является переработка прогресса. В настоящее время игроки следуют естественному пути, который позволяет им разблокировать определенные технологии и улучшения. Однако теперь это меняется, чтобы игроки могли стать «гораздо более самодостаточными, особенно в часы открытия, уделяя больше внимания выживанию на борту своего дирижабля, а не прыжкам из одного места в другое».

Первоначально Forever Skies собирались использовать процедурную генерацию для размещения локаций на карте. Вместо этого они теперь отказываются от этой функции и создают группы биомов, которые будут создавать определенные локации внутри них. Это может показаться странным выбором, поскольку процедурная генерация может обеспечить ощущение реиграбельности и разнообразия, но разработчики считают, что это может «иногда приводить к разрозненным ландшафтам и прогрессу».

Для тех, кто хочет протестировать функцию кооператива, в конце записи в блоге Steam есть ссылка, которая позволит вам зарегистрироваться для бета-тестирования. На данный момент кооператив планируется только для релиза на ПК, и нет никаких сведений о том, когда кооператив появится на PlayStation 5, но возможно, что он не появится до полного релиза игры.