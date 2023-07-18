Forever Skies 22.06.2023
6.9 83 оценки

Разработчики Forever Skies похвастались продажами за первые 2 недели раннего доступа и выпустили обновление

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monk70
Новости

Far From Home объявили, что Forever Skies, их научно-фантастическая игра на выживание от первого лица, была продана тиражом более 80 000 копий за первые 2 недели с начала запуска в раннем доступе. В настоящее время игра имеет положительный рейтинг 89% в Steam из более чем 1700 обзоров.

«Мы очень довольны результатами после такого короткого промежутка времени. С одной стороны, речь идет о продажах, которые превзошли наши ожидания, а с другой стороны, о восприятии игры игроками. Оценка пользователей Steam в 89% из более чем 1700 отзывов об игре в раннем доступе — это сигнал для нас о том, что нам удалось достичь уровня качества, которого ожидают игроки», — Анджей Блюменфельд, руководитель отдела геймплея, Far From Home.

Команда также только что выпустила свой первый контент-патч для Forever Skies, который содержит коллекцию новых внутриигровых предметов, исправлений и балансов, запрошенных сообществом. Список включает:

  • Полная поддержка контроллера
  • Улучшенная перепривязка клавиш
  • Переработчик предметов
  • Стыковочная планка
  • Новая исследуемая локация
  • Улучшенное управление запасами
  • Модернизированный автоматический экстрактор

Forever Skies доступна в Steam и появится на консолях текущего поколения после завершения раннего доступа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
trixie

Утилизатора не хватало очень сильно. Разрабы красавчики! Слушают своё комьюнити.

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