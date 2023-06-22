Симулятор выживания Forever Skies добрался до раннего доступа в Steam ©

Постапокалиптический симулятор выживания Forever Skies прямо сейчас стал доступен для покупки, ведь он вышел в Steam на стадии раннего доступа. Если же вы являетесь владельцем российского аккаунта, то приобрести данный продукт не получится.

Разработчики о воем детище:

Вы собираетесь отправиться в путешествие туда, откуда никто не возвращался более 400 лет. Мы очень мало знаем о том, что вас там ждет, но надеемся, что вы найдете ответ на смертельный кризис, с которым мы столкнулись. Без знаний о том, как побороть убивающий нас вирусный патоген, человечество окончательно погибнет. Вернись на землю и принеси нам надежду!

Forever Skies представляет собой проект от первого лица, где игроки будут заниматься выживанием на планете Земля, которая погибла вследствие беспощадной экологической катастрофы. Вам нужно исследовать локации на специальном дирижабле, который нужно не только модифицировать, но и заниматься его ремонтом, ведь внешняя среда ведет себя уж слишком недружелюбно.